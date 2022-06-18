Мірча Луческу не повернувся із Динамо в Україну

Мірча Луческу виїхав із України після 24 лютого та більше туди не повертався. Навіть, коли уся команда повернулась у Київ для обстеження та невеличкого збору, румунський спеціаліст не приїхав у столицю України.

Тренер чекає команду у Румунії

17 червня футболісти Динамо зібрались у Києві для проходження медичного огляду. Команда була поділена на дві групи. Персонал, гравці та тренерський штаб команди нарешті повернувся в Україну, щоб розпочати підготовку до нового сезону.

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За даними телеканалу, разом із командою несподівано в Україну не повернувся Мірча Луческу. Румунський тренер Динамо чекає команду у Бухаресті, куди 22 червня виїжджає команда. А вже через два дні 24 червня динамівці відлетять у Швейцарію, де зіграють два благодійні матчі проти місцевих клубів.

Хоча раніше була інформацією, що "Містер" приїде у столицю України. Про це в інтерв'ю розповів його син Разван Луческу.

Тренувати команду у Києві буде його помічник Олег Гусєв.

Підготовка Динамо до сезону