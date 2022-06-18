Тренер ждет команду в Румынии
17 июня футболисты Динамо собрались в Киеве для прохождения медицинского осмотра. Команда была поделена на две группы. Персонал, игроки и тренерский штаб команды наконец-то вернулся в Украину, чтобы начать подготовку к новому сезону.
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По данным телеканала, вместе с командой в Украину неожиданно не вернулся Мирча Луческу. Румынский тренер Динамо ждет команду в Бухаресте, куда 22 июня уезжает команда. А уже через два дня 24 июня динамовцы улетят в Швейцарию, где сыграют два благотворительных матча против местных клубов.
Хотя раньше была информация, что "Мистер" приедет в столицу Украины. Об этом в интервью рассказал его сын Разван Луческу.
Тренировать команду в Киеве будет его помощник Олег Гусев.
Подготовка Динамо к сезону
- В благотворительных матчах динамовцы проведут матчи против Ивердон Спорт и Лозанны Спорт. Поединки запланированы на 26 и 29 июня.
- В июле киевским клуб проведет товарищескую встречу против французского Лиона. Матч будет в процессе подготовки к выступлениям в Лиге чемпионов, которые команда Луческу начинает как раз в середине июля. Первым соперником "бело-синих" будет турецкое Фенербахче.
- Своего оппонента Динамо примет в Польше, ведь из-за войны в Украине не сможет сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский".
- Футболисты Динамо, сыгравшие за сборную Украины, присоединятся к команде уже в Швейцарии (25 – 28 июня).