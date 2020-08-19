"Минай" офіційно підсилився ексгравцем "Шахтаря" і "Карпат" Кожановим
Новачок української Прем'єр-ліги (УПЛ) закарпатський "Минай" почав підсилюватися перед стартом сезону. Лави закарпатців поповнив тепер уже колишній лідер луцької "Волині" Денис Кожанов.
Кожанов, який став найкращим бомбардиром минулого сезону в Першій лізі, відтепер гравець "Минаю". Про це офіційно повідомляє сайт закарпатців.
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Футболіст підписав контракт з "Минаєм", однак деталі угоди сторони не розкривають.
Що відомо про Дениса Кожанова
Вихованець "Маріуполя" та донецького "Шахтаря". Яскраву частину кар'єри провів у львівських "Карпатах".
Кольори "левів" захищав з 2007-го року і за львів'ян зіграв понад сто матчів в УПЛ та єврокубках.
Кожанов також грав за "Севастополь", молдавську "Дачію", "Верес" та луцьку "Волинь".
В активі Кожанова є матчі за збірну України.
Денис уже готується з "Минаєм" та може дебютував у її складі в 1 турі УПЛ проти ПФК "Львів".