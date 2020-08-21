Склад новачка української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минаю" підсилив хорватський футболіст Міслав Матіч. Вперше в історії "Минаю" кольори команди буде захищати легіонер з Хорватії.

"Минай" на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з Міславом Матічем. Деталі контракту не розкриваються.

До речі: Матч "Львів" – "Минай" перенесено

Що відомо про новачка "Минаю"?

Міслав – 20-річний футболіст з клуба "Локомотіва" Загреб. До системи цієї команди потрапив у 2018-му році.

Спочатку грав за молодіжні команди, потім – за основу.

Також Матіча викликали у збірну Хорватії U-19, за яку він грав у кваліфікації до Юнацького Євро, та U-20, де відіграв 3 матчі.

Хорват грав під керівництвом тренера київського "Динамо" Огнена Вукоєвіча, який тренував юнацьку збірну.

Міслав за позицією центральний захисник.

Трансфери "Минаю"

Закарпатський клуб, який вперше в історії вийшов в УПЛ, встиг здійснити декілька трансферів перед стартом сезону.

Табір "лисиць" на постійній основі поповнив Денис Кожанов з "Волині". Також закарпатці орендували двох гравців у "Шахтаря".