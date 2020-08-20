В новому сезоні кольори "Минаю" будуть захищати два вихованці "Шахтаря". Клуб орендував у чемпіонів України молодих захисників Кирила Меліченка та Дмитра Павліша.

Про це повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ.

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Що відомо про Кирила Меліченка

Кирило Меліченко – 21-річний вихованець школи київського "Арсенала", за який у різних вікових категоріях ДЮФЛ провів 68 матчів та забив 10 м’ячів. Від 2017 року в Академії "Шахтаря" і вже через рік став чемпіоном України.

Що відомо про Дмитра Павліша

Дмитро Павліш – 21-річний вихованець Академії "Шахтаря". Народився в Мукачеві і до 2012-го року саме на Закарпатті займався футболом. Чемпіон ДЮФЛ у вікових категоріях U14 (2013) та U15 (2014). Результативно провів сезон-2017/18 у чемпіонаті U19 (25 матчів, 5 голів). Від 2018-го виступав за молодіжний склад. За позицією - лівий захисник, який виконує великий обсяг роботи на оборону й атаку.