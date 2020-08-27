Закарпатський "Минай" поповниться ветераном українського футболу Антон Шиндером. Клуб близький до підписання контракту на один сезон.

Вихованець сумської школи може повернутись в УПЛ вже найближчими днями, якщо сторони дійдуть до згоди, повідомляє Sport.ua.

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Минулим клубом Шиндера був "Швабах", який виступає у четвертій за силою лізі Німеччини. Швидше за все нападник знову повернеться у цей клуб після виступів в українському чемпіонаті.

Що відомо про Шиндера

У 18-річному віці переїхав у Німеччину, де виступав за місцевий "Ян", поки його не запросили у донецький "Шахтар". Закріпитись у складі "гірників" нападнику не вдалось, він зіграв за "Шахтар-3" п'ять матчів, де відзначився 1 голом. Згодом повернувся до Німеччини. За кордоном він грав за маловідомі німецькі клуби "Гройтер", "Гройтер Фюрт-2", "Аален" та "Ян".

У період з 2011 по 2012 роки Шиндер викликався в збірну України, в футболці якої провів 2 матчі.А вже у 2010 році повернувся знову в Україну, гравця запросила сімферопольська "Таврія", де Шиндер провів мало ненайкращі роки у своїй кар'єрі. Після вдалих виступів був знову запрошений у "Шахтар", підписавши контракт на три роки.

У 2014 році відправився у оренду в "Чорноморець", згодом у "Ворсклу". Вже у 2017 році підписав повноцінний контракт із російським "Амкаром", де зіграв лише 8 матчів. Клуб достроково розірвав угоду з українцем. Грав за угорський "Кішвад" та донецький "Олімпік".

У сезоні 2011/12 грав за збірну України, за яку провів 2 матчі.