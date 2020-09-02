Український нападник Андрій Борячук наступний сезон гратиме в угорському "Мезекевешд". Орендна угода футболіста розрахована на 1 рік.

Офіційно про трансфер повідомляє сайт клубу. У минулому сезоні 24-річний футболіст з січня грав в оренді за “Різеспор”, у його активі 6 матчів.

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Офіційний трансфер

У минулому сезоні “Мезекевешд” фінішував на 4 місці в чемпіонаті Угорщини, зараз команда займає 7 сходинку.

Наголосимо, що за "жовто-синіх" грають вже декілька українців, а це Андрій Нестеров, Шандор Вайда, Михайло Месхі та Данила Рябенко.

Протягом всього існування клуб грав у нижчих лігах країни. Сезон 2012/13 став історичним для команди. Вони вперше стали чемпіонами та отримали право грати у елітному дивізіоні Угорщини. У 2020 році став фіналістом Кубка Угорщини.

Українець вже 12 вересня зможе дебютувати за угорський клуб у матчі чемпіонату проти "Будафоку".

Кар'єра Андрія Борячука

Борячук за першу команду "Шахтаря" дебютував у 2015 році, в матчі Кубка України проти "Тернополя" і у першому ж матчі відзначившись голом. У 2016 році провів перший матч у Лізі Європи проти "Шальке 04".

У складі донецького клубу став чемпіоном України у сезоні 2016/17. Також Андрій Борячук є володарем кубка України цього ж року.

Із 2017/19 роки виступав у "Маріуполі", зіграв 43 матчі та відзначився 12 голами.