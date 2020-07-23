"Динамо" призначило екснаставника "Шахтаря" Мірчу Луческу головним тренером команди. Неочікуване призначення викликало чималий резонанс серед футбольних вболівальників.

Луческу підписав контракт з "Динамо" на два роки з можливістю продовження, пише 24 канал. Та деякі прихильники вважають, що "Динамо" звільнить Луческу ще до старту сезону.

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Природа настолько очистилась, что фанаты Динамо возвращаются к мысли об отставке гоавного тренера еще до его первого официального матча — Нет времени объяснять (@loniuk) July 23, 2020

Що цікаво, перший офіційний матч на чолі "Динамо" Луческу зіграє проти "Шахтаря" у поєдинку за Суперкубок України.

Обурюються призначенню Луческу не тільки ультрас "Динамо", а, схоже і "Шахтаря". У "Вікіпедії" 74-річного тренера назвали зрадником "Шахтаря".

А вы говорите мир не сошёл с ума))))

Мирча Луческу главный тренер Динамо Киев. pic.twitter.com/vIlU9Ret78 — Олег Володарський (@Volodarskiyy) July 23, 2020

Луческу часто гостро висловлювався про "Динамо", коли очолював "Шахтар". Напевно, все в минулому і він таємно був фанатом "Динамо"?

Мірча Луческу: "Я з дитинства за Динамо" pic.twitter.com/xkoDNZkm1j — Пан брат Отрєбє (@antonohaio) July 23, 2020

Дехто вдався до жартів із силовиками та заявив, що глава МВС Арсен Аваков взяв під особистий контроль призначення Луческу.

арсен аваков взяв під особистий контроль призначення мірчи луческу головним тренером Динамо Київ — КУПУЙТЕ НАБОЇ (@XEPCOH_UA) July 23, 2020

Інші користувачі соцмереж жартують, що запрошення Луческу в "Динамо" – це одна з вимог луцького терориста.



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Не обійшлося у соцмережах без жартів, пов'язаних з Михайлом Кополовцем.

Нагадали Луческу і про легендарну шапку, яку він кинув під час матчу з киянами.