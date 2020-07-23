Призначення Луческу в "Динамо" – реакція соцмереж
"Динамо" призначило екснаставника "Шахтаря" Мірчу Луческу головним тренером команди. Неочікуване призначення викликало чималий резонанс серед футбольних вболівальників.
Луческу підписав контракт з "Динамо" на два роки з можливістю продовження, пише 24 канал. Та деякі прихильники вважають, що "Динамо" звільнить Луческу ще до старту сезону.
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Що цікаво, перший офіційний матч на чолі "Динамо" Луческу зіграє проти "Шахтаря" у поєдинку за Суперкубок України.
Обурюються призначенню Луческу не тільки ультрас "Динамо", а, схоже і "Шахтаря". У "Вікіпедії" 74-річного тренера назвали зрадником "Шахтаря".
Луческу часто гостро висловлювався про "Динамо", коли очолював "Шахтар". Напевно, все в минулому і він таємно був фанатом "Динамо"?
Дехто вдався до жартів із силовиками та заявив, що глава МВС Арсен Аваков взяв під особистий контроль призначення Луческу.
Інші користувачі соцмереж жартують, що запрошення Луческу в "Динамо" – це одна з вимог луцького терориста.
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Не обійшлося у соцмережах без жартів, пов'язаних з Михайлом Кополовцем.
Нагадали Луческу і про легендарну шапку, яку він кинув під час матчу з киянами.