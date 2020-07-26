Колишній тренер "Олімпіка" та легенда оборони донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук відмовився від пропозиції допомогти Луческу на тренерському містку одвічного суперника "Динамо". Він сказав, що відмовив румуну відразу через зрозумілі обставини.

Шевчук поділився своєю відповіддю на пропозицію румунського фахівця у коментарі телеканалу Футбол.

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Відмова "гірника"

За його словами, Луческу хотів розмовляти з футболістом про майбутні плани та допомогу київському клубу. Але ексфутболіст "гірників" одразу дав негативну відповідь.

Містере, не потрібно ніяких розмов, я бажаю удачі, але не зможу в силу зрозумілих обставин,

– заявив Шевчук.

Він також додав, що знає, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працювали близько 20 років, також відмовив Луческу через зрозумілі обставини. Натякаючи на те, що вони не хочуть працювати у складі одвічного суперника "гірників".

Що відомо про Шевчука? 41-річний ексфутболіст та один із лідерів захисту збірної України майже всю кар'єру провів у "Шахтарі". Після закінчення кар'єри футболіста став тренером. Очолював донецький "Олімпік". Зараз є експертом програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1".

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