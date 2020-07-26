Серце "гірника": чи поповнить тренерський штаб "Динамо" Шевчук – відповідь ексфутболіста
Колишній тренер "Олімпіка" та легенда оборони донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук відмовився від пропозиції допомогти Луческу на тренерському містку одвічного суперника "Динамо". Він сказав, що відмовив румуну відразу через зрозумілі обставини.
Шевчук поділився своєю відповіддю на пропозицію румунського фахівця у коментарі телеканалу Футбол.
До теми: У штаб Луческу в "Динамо" може увійти легенда "Шахтаря"
Відмова "гірника"
За його словами, Луческу хотів розмовляти з футболістом про майбутні плани та допомогу київському клубу. Але ексфутболіст "гірників" одразу дав негативну відповідь.
Містере, не потрібно ніяких розмов, я бажаю удачі, але не зможу в силу зрозумілих обставин,
– заявив Шевчук.
Він також додав, що знає, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працювали близько 20 років, також відмовив Луческу через зрозумілі обставини. Натякаючи на те, що вони не хочуть працювати у складі одвічного суперника "гірників".
Що відомо про тренерський штаб Луческу в "Динамо"
- У штабі Луческу буде допомагати тренер воротарів "Динамо" Михайло Михайлов. Він працював у команді і при Олексію Михайличенку.
- Ймовірно, помічником Луческу може стати Олександр Спиридон. Він працював з Мірчою у "Шахтарі".
- На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Це лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.
- Повідомлялось, що легенда киян Олег Гусєв може стати помічником Луческу.