Миколенко може грати під керівництвом одноклубника Шевченка у Челсі

Евертон продовжує пошукати нового головного тренера. Легендарний у минулому півзахисник Френк Лемпард може стати наступником Рафаеля Бенітеса.

Лемпард зацікавлений у посаді

Френк Лемпард серйозно поставився до співбесід із представниками Евертона. 27 січня наставник матиме вже другу розмову з "ірисками". Наставник після відходу з Челсі перебуває без роботи.

До теми Володар "Золотого м'яча" може очолити Евертон Миколенка

43-річний фахівець хоче очолити англійський клуб, за який виступає українець Віталій Миколенко.

Англійський клуб розглядав інший кандидатів на цю посаду – колишнього тренера Порту Вітора Перейру.

Після звільнення Рафаеля Бенітеса "ірисок" з приставкою "в.о." очолив Дункан Фергюсон.

Новий тренер прийде у команду, щоб виконати доволі складне завдання. "Іриски" після 20-ти зіграних матчів посідає лише 16 місце серед 20 клубів. До зони вильоту відрив у чотири очки. У попередньому поєдинку клуб без Миколенка мінімально поступився Астон Віллі (0:1).

Кого сватали у тренерське крісло Евертона

Раніше інсайдери називали відразу декілька прізвищ.

Вейн Руні

Роберто Мартінес

Грем Поттер

Руді Гарсія

Дженнаро Гаттузо

Наступна гра Евертона відбудеться 5 лютого у Кубку Англії проти Брентфорда.