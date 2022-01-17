Евертон звільнив Бенітеса в неділю, 16 січня. В цей же день ЗМІ опублікували імена кандидатів.

Варте уваги Миколенко прокоментував першу гру за Евертон – команда пропустила гол через нього на 45 секунді

За даними Sky Sport в перший варіант списку увійшли Вейн Руні та Френк Лемпард. Перший з них – вихованець Евертона, який навіть повернувся до клубу після успішної кар'єри в Манчестер Юнайтед. Однак він зараз тренує Дербі та зосереджений на роботі в цьому клубі.

Також у списку є Роберто Мартінес. Він свого часу очолював Евертон. Але зараз працює в збірній Бельгії. Хоча керівництво "ірисок" вже зробило запит в Королівську бельгійську футбольну асоціацію щодо можливості підписання з ним угоди.

Інші кандидати – це Грем Поттер з Брайтона, Руді Гарсія та Дункан Фергюсон. Хоча Поттер теж не має наміру кидати свій клуб заради роботи в Евертоні.

За даними журналіста Ніколо Скіри, Евертон розглядає варіант із запрошенням Дженаро Гаттузо. В клубі вже спілкувалися з його агентом Жорже Мендешем. Гаттузо перебуває без роботи після того, як і кінці минулого сезону покинув Наполі.

Нагадаємо, в Евертоні виступає українець Віталій Миколенко.