Лемпард зацікавлений у посаді
Френк Лемпард серйозно поставився до співбесід із представниками Евертона. 27 січня наставник матиме вже другу розмову з "ірисками". Наставник після відходу з Челсі перебуває без роботи.
До теми Володар "Золотого м'яча" може очолити Евертон Миколенка
43-річний фахівець хоче очолити англійський клуб, за який виступає українець Віталій Миколенко.
Англійський клуб розглядав інший кандидатів на цю посаду – колишнього тренера Порту Вітора Перейру.
Після звільнення Рафаеля Бенітеса "ірисок" з приставкою "в.о." очолив Дункан Фергюсон.
Новий тренер прийде у команду, щоб виконати доволі складне завдання. "Іриски" після 20-ти зіграних матчів посідає лише 16 місце серед 20 клубів. До зони вильоту відрив у чотири очки. У попередньому поєдинку клуб без Миколенка мінімально поступився Астон Віллі (0:1).
Кого сватали у тренерське крісло Евертона
Раніше інсайдери називали відразу декілька прізвищ.
- Вейн Руні
- Роберто Мартінес
- Грем Поттер
- Руді Гарсія
- Дженнаро Гаттузо