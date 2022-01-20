Вперше може переїхати у Європу
Клуб переглядає відразу декілька кандидатів на посаду головного тренера. У цей шорт-лист потрапив легендарний у минулому італійський футболіст Фабіо Каннаваро.
До речі Дженоа офіційно призначила тренера після звільнення Шевченка
Начебто сторони вже ведуть перемовини. 48-річний спеціаліст може вперше у своїх тренерській роботі очолити клуб із Європи.
Якщо володар "Золотого м'яча-2006" погодиться на умови Евертона, то на нього чекає складне завдання. Евертон після 19-ти зіграних поєдинків посідає лише 16-те місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.
Зараз італійський фахівець перебуває без роботи.
Тренерська кар'єра Каннаваро
- Фабіо має вже чималий досвід кар'єри тренера, яку розпочав у 2013-му році.
- Раніше Каннаваро працював в ОАЕ, Катарі та Китаї. Також очолював збірну Китаю.
- Останнім клубом італійського наставника була якраз збірна Китаю, у якій він виконував обов'язки головного тренера. Під його керівництвом національна команда зіграла лише два матчі.
- Привів китайський Гуанчжоу до двох трофеїв країни.