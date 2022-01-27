Лэмпард заинтересован в должности
Фрэнк Лэмпард серьезно отнесся к собеседованиям с представителями Эвертона. 27 января у наставника будет уже второй разговор с "ирисками". Наставник после ухода из Челси находится без работы.
К теме Обладатель "Золотого мяча" может возглавить Эвертон Миколенко
43-летний специалист хочет возглавить английский клуб, за который выступает украинец Виталий Миколенко.
Английский клуб рассматривал другого кандидата на этот пост – бывшего тренера Порту Витора Перейра.
После увольнения Рафаэля Бенитеса "ирисок" с приставкой "и.о." возглавил Данкан Фергюсон.
Новый тренер придет в команду, чтобы выполнить довольно сложную задачу. "Ириски" после 20-ти сыгранных матчей занимают лишь 16 место среди 20 клубов. До зоны вылета отрыв в четыре очка. В предыдущем поединке клуб без Миколенко минимально уступил Астон Вилле (0:1).
Кого сватали в тренерское кресло Эвертона
Ранее инсайдеры называли сразу несколько фамилий.
- Уэйн Руни
- Роберто Мартинес
- Грэм Поттер
- Руди Гарсия
- Дженнаро Гаттузо