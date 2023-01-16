Тренер Арсенала дипломатично прокоментував зірваний трансфер Мудрика

У неділю, 15 січня, Челсі офіційно оголосило про трансфер Михайла Мудрика із Шахтаря. Хоча довгий час у ЗМІ фігурувала інформація про невдалі спроби Арсенала домовитись із "гірниками".

"Каноніри" довго намагались переконати Шахтар проти Мудрика. Але бажані "гірниками" 100-мільйонів євро за Михайла були захмарними для Арсенала. Згодом ще й Челсі несподівано вступило у боротьбу, яку у підсумку й перемогли.

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Артета: Ми будемо укладати угоди, які нам під силу

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував зірваний трансфер Мудрика у "червону частину" Лондона. Іспанський наставник заявив, що клуб буде намагатись підсилити футболістами, які будуть по кишені "канонірам".

У нас є відмінні гравці. Ми хочемо покращити наш склад в це трансферне вікно, під "ми" я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників. Ми працюємо над цим, але ми будемо укладати угоди, які нам під силу, і які, на нашу думку, будуть правильними для клубу,

– сказав Артета.

І справді, адже Арсенал йде першим після 18 зіграних матчів в АПЛ. Команда Артети випереджає найближчого конкурента МанСіті на 8 очок – 47 балів проти 39-ти у "містян".

Новий клуб Мудрика йде лише на 10-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок. Стільки ж у Ліверпуля, який посідає 8-ме місце.

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