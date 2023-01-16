Новоспечений новачок "синіх" перед офіційним оголошенням вже був присутній на рідному стадіоні Челсі – "Стемфорд Брідж". Мудрик у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни спостерігав за грою своєї нової команди.

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Мудрик: Не можу дочекатися, щоб почати грати тут

Челсі мінімально перемогло Крістал Пелес завдяки голу Кая Гаверца. Схоже, що Михайло приїхав на фарт. У перерві матчу українець вперше вийшов на газон футбольного поля арени, щоб привітатись із фанатами "аристократів".

Мудрик вже дав перший коментар клубній пресслужбі.

"Я завжди намагаюся допомогти команді вигравати титули, намагаюся покращити свою гру", – запевнив Михайло.

Також український футболіст назвав свого кумира. Ним є португалець Кріштіану Роналду, у якому українцю подобається менталітет нападника Аль-Насра.

Також журналіст Челсі запитав про численні татуювання Михайла, одне з яких набите на шиї лівого вінгера. Мудрик зізнався, що з нетерпінням чекає на свій дебют в одній з найкращих ліг світу.

Що означає моє татуювання? Таланту недостатньо. Це означає, що потрібна важка робота. Ось чому я потрапив сюди. АПЛ – дуже сильна ліга. Тут кожен матч тяжкий. Я справді не можу дочекатися, щоб почати грати тут,

– сказав новачок Челсі.

Перший коментар Мудрика у футболку Челсі: дивіться відео

Нагадаємо, що Челсі виграло боротьбу за Мудрика в Арсенала. Шахтар отримає омріяні 100 мільйонів євро, але не одразу. Із них 30 мільйонів "гірники" отримають у вигляді бонусів.

Його перехід став рекордним в історії України. До цього цей рейтинг очолював Андрій Шевченко, за якого Челсі віддало 44 мільйони євро. Мудрик виступатиме у лондонському клубі під 15-м номером.

До слова. Михайло Мудрик – вихованець Шахтаря, який доєднався до головної команди "гірників" у січні 2021 року та майже одразу став гравцем основи, а згодом й лідером колективу. Загалом у футболці донеччан провів 44 матчі, у яких відзначився 12 голами та 17 результативними передачами.