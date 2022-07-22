Артета: Ми тут, щоб перемагати

Український півзахисник Олександр Зінченко змінив клуб у літнє міжсезоння. Він доєднався до лондонського Арсенала.

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Головний тренер лондонської команди наголосив, що клуб надав українському гравцеві важливу роль в команді.

Так, тому що ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати та грати так, як ми цього хочемо. А Олександр здатен на те й інше. У нього є підготовка, у нього є досвід у цьому. Крім того, він хоче отримати важливу роль в команді. Зараз він перебуває на такому етапі своєї кар’єри, коли шукає новий виклик. А Арсенал, як клуб, та я, як тренер, можемо запропонувати йому це,

– сказав Артета.

Також фахівець наголосив на професійних якостях півзахисника. Він пригадав, як у 2016 – 2019 роках працював асистентом Гвардіоли в Сіті.

"В Олександра хороші не тільки футбольні якості, а й людські. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, яка в нього пристрасть до гри.

Ніколи не забуду, як він завжди був першим на тренуваннях. Як він був першим, хто діставав м’ячі, першим, хто тренувався, першим, хто завжди вимагав більше. Він вирішив грати на найвищому рівні та реалізувати свій потенціал. Такі якості є унікальними.

Ми дуже раді, що Олександр приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю. Я продовжував стежити за ним після відходу з Манчестер Сіті", – зазначив тренер Арсенала.

Олександр – високоякісний гравець, який надасть нам варіанти та універсальність. Йдеться не лише про позиції, на яких він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті. Олександр – людина з чудовими людськими якостями та характером. Я радий, що всі доклали величезних зусиль, щоб підписати Олександра,

– додав Артета.

Що відомо про перехід Зінченка в Арсенал