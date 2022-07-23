Зінченко: Я був великим фанатом клубу, коли був дитиною

Гравець національної команди вперше прокоментував свій перехід в Арсенал. Олександр зізнався, що мріяв виступати за лондонський клуб ще з дитинства.

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Перш за все, хочу сказати, що здійснилася мрія дитинства, тому що я був великим фанатом клубу, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом ігор Арсенала. Очевидно, я почав любити цей клуб, тому я дуже схвильований і не можу дочекатися, щоб грати,

– сказав Олександр.

Зінченко поділився враженнями від перебування на зборах у Флориді.

"Дивовижна атмосфера, усі такі добрі, весь персонал тут чудовий. Чув багато хороших речей від людей з Манчестер Сіті про медичний персонал, хлопців, які працюють на кухні, гравців і, очевидно, Габріела Жезуса. Чув, що тут дивовижна атмосфера", – зазначив новачок Арсенала.

У Лондоні Олександр знову працюватиме з головним тренером Мікелем Артетою. Іспанець знайомий українцю за роботою в Сіті, де Артета був асистентом Хосепа Гвардіоли.

Футболіст заявив, що фактор Артети був дуже важливим для прийняття рішення про перехід.

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Я б сказав, що він зіграв найважливішу роль у моєму рішенні. Я знав Містера деякий час, працював з ним у Манчестер Сіті. З першого дня в Сіті я знав, що він буде дуже хорошим тренером. Те, як він бачить футбол... Я дивився останній сезон Арсенала, мені дуже сподобалося. Ви можете побачити стиль, малюнок гри, тому хотів би бачити це, коли гратиму за Арсенал,

– наголосив півзахисник.

"Те, як ми працювали разом, мене дуже вразило. Пам’ятаю, скільки разів ми наполегливо працювали на тренуваннях, а потім одразу над індивідуальними моментами. Він мені багато дав. Сподіваюся, зможу взяти ще більше", – додав футболіст.

"Я готовий до нового виклику"

Олександр став другим футболістом "містян", який влітку перейшов в Арсенал. Перед цим лондонський клуб підписав нападника Габріела Жезуса за 52.2 мільйонів євро.

"О, чесно кажучи, ми близькі один з одним, я його дуже люблю. Він – мій великий друг. Хотів би сказати, що він також брав участь в обговоренні мого рішення і в усіх цих речах, тож він розповів мені багато хорошого про цей дивовижний клуб і про цю атмосферу, про хлопців, про всіх, хто тут є. Тому я справді вражений і дуже схвильований. Я завжди з ним на зв’язку, навіть коли він був у Сіті або коли йшов, я завжди був із ним", – сказав Зінченко.

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Олександра запитали, на якій позиції йому грати комфортно: на лівому фланзі захисту чи у півзахисті. На що він відповів:

Всюди, де тренер бачить мене на полі. Це проста відповідь, але це – правда. Навіть якщо колись тренер скаже, що треба бути воротарем, то я ним буду.

Український гравець розповів, що він може запропонувати новому клубу.

"Я готовий до нового виклику. Хочу досягти великих результатів. Сподіваюсь, що ми зможемо виграти кілька титулів, будемо боротись за кожен. Команда росте дуже швидко. Гадаю, що прийшов час. Прийшов час зробити все можливе, щоб досягти чогось більшого", – сказав Олександр.

Зінченко буде другим українцем після Олега Лужного в Арсеналі. Він наголосив, що пишається тим, що пішов його шляхом.

Так, я пишаюсь цим, якщо чесно. Він – абсолютна українська легенда. На жаль, не знаю його особисто, у мене поки не було можливості познайомитись, але чув чимало хорошого про нього,

– зазначив футболіст.

Що відомо про перехід Зінченка