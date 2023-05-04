До єврокубкової зони Жирону віддаляють лише 5 балів. Це цілком реальна відстань, яку можна здолати за останні 6 матчів у Ла Лізі.

Оце так "Українська магія": Жирона оригінально оцінила гру Циганкова у матчі проти Севільї

Мічел: Мої гравці хочуть увійти в історію

Головний тренер Жирони Мічел заявив, що одну ціль команда вже виконала – зберегла місце у Ла Лізі. Але на цьому його підопічні не хочуть зупинятись. Каталонський клуб має ще одну реальну мрію, яку можуть втілити вже у цьому сезоні.

Все майже зроблено. 44 очки дають нам змогу брати участь у Ла Лізі в наступному сезоні. Але у нас є ще одна мета. Ми хочемо досягти найкращого результату в історії клубу – набрати 53 бал. Мої гравці хочуть увійти в історію. Єврокубки? Так, це мрія, але дуже складна у виконанні. Після перемоги над Севільєю команда почувається впевненою. Протягом усього сезону у нас була вражаюча атмосфера,

– заявив Мічел.

Таку сміливу заяву Мічел зробив після сенсаційної перемоги своєї команди від Севільї 0:2. Відзначимо, що у другому голі безпосередню участь взяв українець Віктор Циганков, який асистував Валентину Кастельяносу.

В Іспанії просто захоплюються грою Віктора. У Ла Лізі його вже називають "ураганом", а його гру "українською магією". Циганков став першим українським футболістом, який оформив дубль у матчі Ла Ліги.

Жирона теж задоволена роботою 47-річного іспанського наставника, з яким планує продовжити контракт до 2026 року. Адже чинна угода зі спеціалістом розрахована до кінця червня 2024-го.

Нагадаємо, що Мічел очолює Жирону з липня 2021-го та команда під його керівництвом вже провела 84 матчі. До приходу у каталонський клуб Мічел попрацював із Райо Вальєкано та Уескою.