До єврокубкової зони Жирону віддаляють лише 5 балів. Це цілком реальна відстань, яку можна здолати за останні 6 матчів уЛа Лізі. Оце так"Українська магія": Жирона оригінально оцінила гру Циганкова у матчі проти Севільї Мічел:Мої гравці хочуть увійти в історію Головний тренер Жирони Мічел заявив, що одну ціль команда вже виконала – зберегла місце у Ла Лізі. Але на цьому його підопічні не хочуть зупинятись. Каталонський клуб має ще одну реальну мрію, яку можуть втілити вже у цьому сезоні. Все майже зроблено. 44 очки дають нам змогу брати участь у Ла Лізі в наступному сезоні. Але у нас є ще одна мета. Ми хочемо досягти найкращого результату в історії клубу – набрати 53 бал.Мої гравці хочуть увійти в історію. Єврокубки? Так, це мрія, але дуже складна у виконанні. Після перемоги над Севільєю команда почувається впевненою. Протягом усього сезону у нас була вражаюча атмосфера, – заявив Мічел. Таку сміливу заяву Мічел зробив після сенсаційної перемоги своєї команди від Севільї 0:2. Відзначимо, що у другому голі безпосередню участь взяв українець Віктор Циганков, який асистував Валентину Кастельяносу. В Іспанії просто захоплюються грою Віктора. У Ла Лізі його вже називають "ураганом", а його гру "українською магією". Циганков став першим українським футболістом, який оформив дубль у матчі Ла Ліги. Жирона теж задоволена роботою 47-річного іспанського наставника, з яким планує продовжити контракт до 2026 року. Адже чинна угода зі спеціалістом розрахована до кінця червня 2024-го. Нагадаємо, що Мічел очолює Жирону з липня 2021-го та команда під його керівництвом вже провела 84 матчі. До приходу у каталонський клуб Мічел попрацював із Райо Вальєкано та Уескою. Вже 4 травня Жирона прийме вдома Мальорку, яка йде на 12-му місці, відстаючи від каталонців на 3 очки. Попереду у жирондинців, окрім цієї ще п'ять ігор – проти Реал Сосьєдад, Вільярреалу, Сельти, Бетіса та Осасуни.