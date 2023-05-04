В еврокубковую зону Жирону отдаляют всего 5 баллов. Это вполне реальное расстояние, которое можно преодолеть за последние 6 матчей в Ла Лиге.

Вот так "Украинская магия": Жирона оригинально оценила игру Цыганкова в матче против Севильи

Мичел: Мои игроки хотят войти в историю

Главный тренер Жироны Мичел заявил, что одну цель команда уже выполнила – сохранила место в Ла Лиге. Но на этом его подопечные не хотят останавливаться. Каталонский клуб имеет еще одну реальную мечту, которую могут реализовать уже в этом сезоне.

Все почти сделано. 44 очка дают нам возможность участвовать в Ла Лиге в следующем сезоне. Но у нас есть еще одна цель. Мы хотим добиться лучшего результата в истории клуба – набрать 53 балла. Мои игроки желают войти в историю. Еврокубки? Да, это мечта, но очень сложная в исполнении. После победы над Севильей команда чувствует себя уверенной. На протяжении всего сезона у нас была поразительная атмосфера,

– заявил Мичел.

Такое смелое заявление Мичел сделал после сенсационной победы от Севильи 0:2. Отметим, что во втором голе непосредственное участие принял украинец Виктор Цыганков, который ассистировал Валентину Кастельяносу.

В Испании просто увлекаются игрой Виктора. В Ла Лиге его уже называют "ураганом", а его игру "украинской магией". Цыганков стал первым украинским футболистом, оформивший дубль в матче Ла Лиги.

Жирона тоже довольна работой 47-летнего испанского наставника, с которым планирует продлить контракт до 2026 года. Ведь действующее соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2024 года.

Напомним, что Мичел возглавляет Жирону с июля 2021 года и команда под его руководством уже провела 84 матча. До прихода в каталонский клуб Мичел поработал с Райо Вальекано и Уэской.