Ми явно не друзі з російськими спортсменами, – українська бобслеїстка Гунько

Українська бобслеїстка Лідія Гунько розповіла про ставлення до російських спортсменів. Українцям на Олімпійських іграх у Пекіні рекомендували уникати контактів з росіянами.

Гунько: Їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави

Гунько, яка стала першою в історії України бобслеїсткою-учасницею Ігор, заявила, що українці не друзі з росіянами. Причина в тому, що Росія – держава-агресор.

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Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт,

– сказала бобслеїстка.

Вона додала, що намагається дистанціюватися від цього, проте через збройну агресію Росії проти України, за словами Лідії, постраждали друзі та знайомі.

"Намагаєшся дистанціюватися від цього під час змагань і тренувань. Але, звичайно, у реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – резюмувала українка.

Українцям рекомендували уникати контактів з росіянами

Через допінг на Олімпійських іграх у Пекіні не буде ні російського прапора, ні гімну. Та все ж спортсмени з Росії зможуть виступити. Вони будуть представлені командою Олімпійського комітету Росії.

Перед Іграми в Пекіні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували уникати будь-яких контактів з росіянами.

У росіян це викликало обурення, через що вони звернулися до Міжнародного олімпійського комітету. МОК не виявив жодних порушень.

Росіяни вже спробували влаштувати провокацію у Пекіні. Російські журналісти поставили декілька запитань українському фігуристу Івану Шмуратку.

Він вирішив не ігнорувати пропагандистів і на їхні питання відповідав англійською.

. Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022 відбудеться 4 лютого. Початок о 14:00.