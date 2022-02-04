Гунько: их страна хочет нарушить целостность нашего государства

Гунько, которая стала первой в истории Украины бобслеисткой-участницей Игр, заявила, что украинцы не друзья с россиянами. Причина в том, что Россия – государство-агрессор.

К теме Россия – это страна, с которой мы воюем, – Гутцайт о рекомендациях украинцам на Олимпиаде-2022

Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт,

– сказала бобслеистка.

Она добавила, что пытается дистанцироваться от этого, однако из-за вооруженной агрессии России против Украины, по словам Лидии, пострадали друзья и знакомые.

"Стараешься дистанцироваться от этого во время соревнований и тренировок. Но, конечно, в реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадало много друзей и знакомых", – резюмировала украинка.

Важно. Церемония открытия Олимпийских игр 2022 состоится 4 февраля. Начало в 14: 00.

Украинцам рекомендовали избегать контактов с россиянами