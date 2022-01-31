Українська або англійська

Після тренування на Олімпіаді російські журналісти вирішили поставити декілька запитань Шмуратку. Але він їх здивував коли на питання російською мовою почав відповідати англійською.

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"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Здорово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Раді представляти свою країну, постараємося зробити свою роботу якнайкраще. Чому я говорю англійською? Як ви знаєте, я все роблю, щоб бути тут. Я спортсмен і вся моя робота – на льоду", – сказав Шмуратко.

Варто відзначити, що під час Олімпіади українська та російські команди з фігурного катання сидітимуть поруч. Чому організатори їх розмістили саме так – невідомо.

А після рекомендації українським спортсменам уникати росіян на Олімпіаді, в Росії вибухнув скандал. Там навіть звернулися в Міжнародний олімпійський комітет з цього приводу. Але в МОК їм відповіли, що нічого протиправного в такій рекомендації немає.

Щодо мови спілкування українських спортсменів, то це питання піднялося під час Євр-2020, коли українські футболісти інтерв'ю та коментарі давали російською мовою. Це викликало обурення у вболівальників. І надалі чимало з них у спілкуванні з пресою перейшли саме на українську мову.