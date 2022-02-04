Гунько: Їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави

Гунько, яка стала першою в історії України бобслеїсткою-учасницею Ігор, заявила, що українці не друзі з росіянами. Причина в тому, що Росія – держава-агресор.

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Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт,

– сказала бобслеїстка.

Вона додала, що намагається дистанціюватися від цього, проте через збройну агресію Росії проти України, за словами Лідії, постраждали друзі та знайомі.

"Намагаєшся дистанціюватися від цього під час змагань і тренувань. Але, звичайно, у реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – резюмувала українка.

Важливо. Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022 відбудеться 4 лютого. Початок о 14:00.

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