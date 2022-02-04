Гунько: Їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави
Гунько, яка стала першою в історії України бобслеїсткою-учасницею Ігор, заявила, що українці не друзі з росіянами. Причина в тому, що Росія – держава-агресор.
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Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт,
– сказала бобслеїстка.
Вона додала, що намагається дистанціюватися від цього, проте через збройну агресію Росії проти України, за словами Лідії, постраждали друзі та знайомі.
"Намагаєшся дистанціюватися від цього під час змагань і тренувань. Але, звичайно, у реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", – резюмувала українка.
Українцям рекомендували уникати контактів з росіянами
- Через допінг на Олімпійських іграх у Пекіні не буде ні російського прапора, ні гімну. Та все ж спортсмени з Росії зможуть виступити. Вони будуть представлені командою Олімпійського комітету Росії.
- Перед Іграми в Пекіні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували уникати будь-яких контактів з росіянами.
- У росіян це викликало обурення, через що вони звернулися до Міжнародного олімпійського комітету. МОК не виявив жодних порушень.
- Росіяни вже спробували влаштувати провокацію у Пекіні. Російські журналісти поставили декілька запитань українському фігуристу Івану Шмуратку.
- Він вирішив не ігнорувати пропагандистів і на їхні питання відповідав англійською.