Ми ще не близькі до реваншу, – сенсаційна заява Усика про бій з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик розповів про реванш з Ентоні Джошуа та потенційний бій проти Тайсона Ф'юрі. Українець висловлює бажання у наступному бою зустрітися з володарем поясу WBC, яким наразі є Ф'юрі.

Ф'юрі чи Джошуа – наступний суперник Усика

Усик заявив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу. Проте Олександр тренується, щоб бути готовим до поєдинку.

Це важливо Реванш Усик – Джошуа: промоутер назвав дедлайн для організації бою

Ми ще не близькі до реваншу, тільки тривають переговори між промоутерами, менеджерами. Я навіть у це не лізу. Моє завдання – тренуватися, чудово почуватися всередині, щоб, якщо реванш відбудеться, вийти і добре зробити свою роботу,

– сказав боксер.

. Перший бій Усик – Джошуа відбувся 25-го вересня. Українець здобув перемогу рішенням суддів та відібрав у Джошуа титули чемпіона світу. Британець активував опцію реваншу в контракті.

Усик запевнив, що готовий зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо Джошуа погодиться "відійти убік". Британець буцімто за 40 мільйонів євро готовий відмовитися від бою з Усиком.

До теми Візьми свої гроші і звали, – Ф'юрі вимагає у Джошуа дозволу на бій з Усиком

"Одна з моїх цілей – стати абсолютним чемпіоном світу у важкій ваговій категорії. Мені абсолютно не має значення, з ким із них зустрічатися. Просто з Тайсоном Ф'юрі це буде вигідніше, бо має пояс. Можна стати абсолютним чемпіоном швидше, без бою з Ентоні Джошуа. Це – мінус один крок", – резюмував Олександр.

Усик – Ф'юрі: чи реальний бій