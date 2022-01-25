Мессі повечеряв з тренером та лідерами Барселони: візит до Каталонії змусив задуматись фанатів

Ліонель Мессі не забуває про колишніх партнерів по Барселоні з якими пограв не один рік. Аргентинець, який виступає за ПСЖ, повечеряв із головним тренером та ветеранами каталонського клубу.

Зустріч старих друзів

Ліонель Мессі був помічений у Каталонії увечері, 24 січня, в одному з місцевих ресторанів. Однак був там не один.

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Компанію йому склали футболісти Барселони Серхіо Бускетс, Жорді Альба та тепер вже головний тренер клубу Хаві.

Їх застали журналісти, які помітили зірок футболу на виході з ресторану. Представники ЗМІ, яких було чимало, з усіх сил намагались дізнатись причину приїзду Лео. Але аргентинець не давав жодних коментарів. Хто хотів скористатись можливістю та зробити селфі з зірковим футболістом.

Однак Ліонель тихо з дружиною та Бускетсом покинули ресторан.

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Головний редактор видання Marca розповів, що така зустріч не має жодного відношення до можливого повернення Мессі у Барселону. Це просто зустріч давніх друзів.

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