Мессі образився на ексгравця Ліверпуля

На початку сезону Джеймі Каррагер в ефірі Monday Night Football розкритикував трансфери зіркових Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Футболісти поповнили ряди ПСЖ та Манчестер Юнайтед відповідно.

Оце так Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі

Такі переходи не надто сподобались колишньому захиснику Ліверпуля. Після чого отримав особисте повідомлення від Лео.

Аргентинець образився на такі висловлювання та назвав Каррагера ослом. Наприкінці свого коментаря Джеймі зізнався у любові до Мессі та не мав нічого погано, коли наводив приклад трансферу нападника.

Що відомо про перехід Мессі у ПСЖ