Хоче покинути ПСЖ

За інформацією El Chiringuito, рішення форварда залежить від успіху команди у єврокубках.

Цікаво Мессі повертається до Парижу: футболіст вилікувався від коронавірусу

Зазначається, що ключовим моментом для Мессі буде виступ його клубу у Лізі чемпіонів. Аргентинський футболіст готовий покинути паризьку команду, якщо їй не вдасться виграти головний клубний турнір світу.

Якщо він переможе, то може залишитися ще на рік. Якщо ПСЖ не виграє, то Мессі може піти. Наступні п'ять місяців будуть вирішальними. Якщо він не виграє Лігу чемпіонів, я гадаю, він зможе форсувати відхід,

– сказав Лобо Карраско.

Також повідомляється. що Мессі вже дав своїм агентам завдання розглянути можливі варіанти продовження кар'єри у разі невдачі ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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До слова. У цьому сезоні Мессі у всіх турнірах відіграв за ПСЖ 16 матчів, у яких забив п’ять м’ячів та віддав шість результативних передач.