Коронавірус у ПСЖ
Одразу чотири гравці ПСЖ захворіли на коронавірус. Усі футболісти були відправлені на самоізоляцію та дотримуються усіх правил.
До речі Ноєр захворів на COVID-19: ще три гравці Баварії отримали позитивні тести
Серед хворих є лідер команди Ліонель Мессі. Також на самоізоляцію пішли Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала.
Усі гравці пропустять найближчий матч 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна. Поєдинок відбудеться 3 січня о 22:10.
Не виключено, що футболісти не встигнуть вилікуватись до топ-гри чемпіонату проти Ліона. Дербі Ліги 1 відбудеться 9 січня.
COVID-19 б'є по футболу
- Ще раніше повідомлялось, що позитивний тест на коронавірус отримали відразу декілька українських гравців, які грають у Європі.
- Першим на самоізоляцію пішов головний тренер Дженоа Андрій Шевченко. Вслід за ним COVID-19 вдарив по здоров'ю півзахисника Спеції Віктора Коваленка.
- Олександр Зінченко також пропустив матч Манчестер Сіті через ту ж причину.
- У мюнхенській Баварії захворіли чотири футболісти, серед них лідера та капітан команди Мануель Ноєр.