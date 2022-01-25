Зустріч старих друзів
Ліонель Мессі був помічений у Каталонії увечері, 24 січня, в одному з місцевих ресторанів. Однак був там не один.
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Компанію йому склали футболісти Барселони Серхіо Бускетс, Жорді Альба та тепер вже головний тренер клубу Хаві.
Їх застали журналісти, які помітили зірок футболу на виході з ресторану. Представники ЗМІ, яких було чимало, з усіх сил намагались дізнатись причину приїзду Лео. Але аргентинець не давав жодних коментарів. Хто хотів скористатись можливістю та зробити селфі з зірковим футболістом.
Однак Ліонель тихо з дружиною та Бускетсом покинули ресторан.
Мессі був помічений у Каталонії: дивіться відео
Головний редактор видання Marca розповів, що така зустріч не має жодного відношення до можливого повернення Мессі у Барселону. Це просто зустріч давніх друзів.
Мессі покинув Барселону
- 34-річний Ліонель Мессі у серпні 2021-го вперше з 2000-го року покинув каталонський клуб. Футболіст продовжив свої виступи у ПСЖ.
- Адаптація футболіста минає доволі складно. Лео нещодавно ще й підхопив коронавірус. Але вже переміг хворобу.
- У сезоні-2021/2022 відіграв у новій команді 17 матчів, у яких забив 6 голів та віддав таку ж кількість асистів.
- Щоправда, Мессі не подобається ситуація, у якій він перебуває у паризькому клубу. Форвард роздумує над відходом із ПСЖ. Його майбутнє у команді залежатиме від виступів клубу у Лізі чемпіонів. Лео залишиться лише у тому випадку, якщо ПСЖ вдасться перемогти у турнірі.