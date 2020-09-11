Зірковий футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі зможе зіграти у матчах проти Еквадору та Болівії. Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію 33-річного форварда.

Позитивну інформацію для вболівальників збірної Аргентини повідомив президент аргентинської асоціації футболу Клаудіо Тапія.

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Дискваліфікація Мессі

Він розповів, що дискваліфікація головної зірки збірної була успішно оскаржена, тому Мессі зможе допомогти команді у найближчих матчах.

З чого все почалось. У матчі за третє місце Кубка Америки між Аргентиною та Чилі Мессі був видалений з поля – він отримав пряму червону картку на 37-й хвилині після зіткнення з Гарі Меделем. Це вилучення було досить таки спірним.

Після змагань Ліонель накинувся з критикою на КОНМЕБОЛ та заявив, що все підлаштовано заради перемоги на турнірі Бразилії і звинуватив організацію у корупції. За це аргентинський футболіст отримав дискваліфікацію на декілька місяців. КОНМЕБОЛ виписав також штраф футболісту у розмірі 50 тисяч доларів, тому Аргентина подала оскарження і перемогла.

Що таке КОНМЕБОЛ? Це орган управління футболом у Південній Америці, який об'єднує футбольні федерації більшості країн континенту та є однією з шістьох континентальних конфедерацій, що входять до ФІФА.

Мессі виступає за збірну із 2005 року та провів за команду понад 138 матчів, де 70 разів відзначався у ворота суперників.