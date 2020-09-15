Хто став найбільш високооплачуваним футболістом світу – Мессі чи Роналду: рейтинг Forbes
Нападник каталонської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі очолив рейтинг Forbes серед найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року. Аргентинець випередив свого одвічного конкурента Кріштіану Роналду на 9 мільйонів доларів.
Видання Forbes опублікувало оновлені списки найбагатших спортсменів 2020 року. Мессі та Роналду знову очолили цей рейтинг.
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Ліонель Мессі випередив Роналду менше, ніж на 10 мільйонів доларів. Аргентинець отримав прибуток у вигляді 126 мільйонів доларів. Із них 92 мільйони склала заробітна плата нападника. А Роналду заробив 117 мільйонів доларів.
Трійку лідерів замкнув форвард французького ПСЖ Неймар – 96 мільйонів доларів.
Наголосимо, що у десятці лідерів лише один голкіпер МЮ Давід де Хеа, всі інші гравці є польовими.
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів у списку Forbes (у доларах)
- Ліонель Мессі – 126 мільйонів
- Кріштіану Роналду – 117 мільйонів
- Неймар – 96 мільйонів
- Кіліан Мбаппе – 42 мільйони
- Мохаммед Салах – 37 мільйонів
- Поль Погба – 34 мільйони
- Антуан Грізманн – 33 мільйони
- Гарет Бейл – 29 мільйонів
- Роберт Левандовські – 28 мільйонів
- Давід де Хеа – 27 мільйонів
Цікаво те, що перша десятка футболістів світу отримає в майбутньому сезоні 570 мільйонів доларів заробітної плати, бонусів та заохочень, не беручи до уваги перерви у чемпіонатах через пандемію, які привели до зниження зарплати гравців на 30-70 відсотків минулої весни.
Додамо, що Мессі став другим футболістом у світі, який заробив мільярд доларів. Тут аргентинця вже таки випередив Роналду.