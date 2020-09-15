Нападник каталонської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі очолив рейтинг Forbes серед найбільш високооплачуваних футболістів 2020 року. Аргентинець випередив свого одвічного конкурента Кріштіану Роналду на 9 мільйонів доларів.

Видання Forbes опублікувало оновлені списки найбагатших спортсменів 2020 року. Мессі та Роналду знову очолили цей рейтинг.

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Ліонель Мессі випередив Роналду менше, ніж на 10 мільйонів доларів. Аргентинець отримав прибуток у вигляді 126 мільйонів доларів. Із них 92 мільйони склала заробітна плата нападника. А Роналду заробив 117 мільйонів доларів.

Трійку лідерів замкнув форвард французького ПСЖ Неймар – 96 мільйонів доларів.

Наголосимо, що у десятці лідерів лише один голкіпер МЮ Давід де Хеа, всі інші гравці є польовими.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів у списку Forbes (у доларах)

Ліонель Мессі – 126 мільйонів Кріштіану Роналду – 117 мільйонів Неймар – 96 мільйонів Кіліан Мбаппе – 42 мільйони Мохаммед Салах – 37 мільйонів Поль Погба – 34 мільйони Антуан Грізманн – 33 мільйони Гарет Бейл – 29 мільйонів Роберт Левандовські – 28 мільйонів Давід де Хеа – 27 мільйонів

Цікаво те, що перша десятка футболістів світу отримає в майбутньому сезоні 570 мільйонів доларів заробітної плати, бонусів та заохочень, не беручи до уваги перерви у чемпіонатах через пандемію, які привели до зниження зарплати гравців на 30-70 відсотків минулої весни.

Додамо, що Мессі став другим футболістом у світі, який заробив мільярд доларів. Тут аргентинця вже таки випередив Роналду.