Лідер "Барселони" Ліонель Мессі може залишитися у каталонському клубі. Зірковий аргентинський футболіст начебто передумав покидати "Барселону".

Авторитетне іспанське видання Marca повідомляє, що Мессі планує залишитися у "Барселоні" ще на один сезон.

Це цікаво: Фанати німецького клубу запустили збір грошей на трансфер Мессі: треба 900 мільйонів євро

Що змінило рішення Мессі

За інформацією джерела, основна причина рішення Мессі – непохитна позиція "Барселони" з продажу футболіста.

Зокрема, президент клубу Жозеп Бартомеу навідріз відмовляється відпускати Мессі. Каталонці начебто готові відпустити Лео за 700 мільйонів євро.

Єдиний шанс Мессі покинути "Барселону" – звернутися у суд для розірвання контракту. Та цей варіант для Лео неприйнятний.

Marca пише, що 33-річний Мессі не хоче покидати "Барселону" з конфліктом. Ліонель провів у "Барселоні" всю кар'єру футболіста.

Мессі хоче покинути "Барселону": що відомо

"Барселона" провалила сезон 2019/20, вперше за довгий час залишившись без титулів. Це начебто і стало причиною рішення Мессі покинути каталонський клуб.

Однак "Барселона" відмовляється відпускати свій найбільший актив. Каталонці буцімто можуть відпустити Мессі за 700 мільйонів євро, що є вкрай високою ціною на ринку.

Через це Мессі влаштував демарш: зокрема, Лео не з'явився на перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом.

Підлив масла у вогонь батько зіркового нападника, який зустрівся із президентом "Барселони" Жозепом Бартомеу. Після розмови він зробив різку заяву та сказав, що його син не залишиться у каталонському клубі.

Повідомлялося, що Мессі планував офіційно оголосити, що він покидає "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікували у соцмережах.

Новим клубом Мессі мав стати англійський "Манчестер Сіті", де Лео возз'єднався б з екснаставником "Барселони" Пепом Гвардіолою.

Щоправда, тренер порекомендував аргентинцю залишитись у каталонському клубі та звершити там футбольну кар'єру.