Ліонель Мессі збереже статус капітана "Барселони" на нинішній сезон, незважаючи на розбіжності з клубним керівництвом.

За інформацією Mundo Deportivo, "Барселона" вирішила не відбирати капітанську пов'язку у Мессі. Віцекапітанами як і раніше залишаться Серхіо Бускетс, Жерар Піке і Роберто.

Дивіться також: Мессі отримає на полі особливий статус: як гратиме аргентинець під керівництвом нового тренера

"Барселона" почне новий сезон 27 вересня. В рамках першого туру Ла Ліги "блаугранас" візьмуть "Вільярреал".

Конфлікт Мессі та "Барселони": що відомо