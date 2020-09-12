"Барселона" вирішила долю капітанської пов'язки після конфлікту з Мессі
Ліонель Мессі збереже статус капітана "Барселони" на нинішній сезон, незважаючи на розбіжності з клубним керівництвом.
За інформацією Mundo Deportivo, "Барселона" вирішила не відбирати капітанську пов'язку у Мессі. Віцекапітанами як і раніше залишаться Серхіо Бускетс, Жерар Піке і Роберто.
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"Барселона" почне новий сезон 27 вересня. В рамках першого туру Ла Ліги "блаугранас" візьмуть "Вільярреал".
Конфлікт Мессі та "Барселони": що відомо
- "Барселона" провалила сезон 2019/20, вперше за довгий час залишившись без титулів. Це начебто і стало причиною рішення Мессі покинути каталонський клуб.
- Однак "Барселона" відмовляється відпускати свій найбільший актив. Каталонці буцімто можуть відпустити Мессі за 700 мільйонів євро, що є вкрай високою ціною на ринку.
- Через це Мессі влаштував демарш: зокрема, Лео не з'явився на перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом.
- Підлив масла у вогонь батько зіркового нападника, який зустрівся із президентом "Барселони" Жозепом Бартомеу. Після розмови він зробив різку заяву та сказав, що його син не залишиться у каталонському клубі.
- Повідомлялося, що Мессі планував офіційно оголосити, що він покидає "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікували у соцмережах.
- Новим клубом Мессі мав стати англійський "Манчестер Сіті", де Лео возз'єднався б з екснаставником "Барселони" Пепом Гвардіолою. Щоправда, тренер порекомендував аргентинцю залишитись у каталонському клубі та завершити там футбольну кар'єру.
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