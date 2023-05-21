Василь Ломаченко був шокований висновком суддів щодо переможця поєдинку в Лас-Вегасі. Піддав сумніву результат бою і глава Top Rank Боб Арум, який назвав його дивним.

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Катерина Усик: Нехай орки заздрять

Підтримала Василя Ломаченка і дружина Олександра Усика Катерина. На своїй сторінці Instagram вона прокоментувала бій, назвавши переможцем Лому.

"Скажу свою незалежну думку. Я трохи розумію в боксі. Як на мене, Василь виграв. І це незаперечний факт.

Він гідно представив Україну, він справжній професіонал своєї справи.

Дай Боже нашим спортсменам перемог великих та миру в нашій Україні. Нехай орки заздрять, навіть за умов війни наші люди тренуються та показують найвищі результати.

Слава Україні", – написала Усик.

Пост Катерини Усик / instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, що судді одноголосним рішенням віддали перемогу Хейні – 116-112, 115-113, 115-113. Команда Ломаченка подаватиме апеляцію на результат бою з абсолютним чемпіоном світу.