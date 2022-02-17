Мбаппе та компанія: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) традиційно представив четвірку футболістів, котрі претендують на звання "Гравець тижня Ліги чемпіонів".

Вболівальники обиратимуть найкращого гравця тижня серед квартету кандидатів.

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У зірковий список увійшли:

захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк , який зробив 9 перехоплень у матчі з міланським Інтером. Окрім того, в активі голландського футболіста 90 відсотків точних передач;

, який зробив 9 перехоплень у матчі з міланським Інтером. Окрім того, в активі голландського футболіста 90 відсотків точних передач; нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе , чий гол у компенсований арбітром час приніс парижанам перемогу у поєдинку з Реалом (1:0);

, чий гол у компенсований арбітром час приніс парижанам перемогу у поєдинку з Реалом (1:0); півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва , який записав на свій рахунок дубль та гольову передачу у виїзному матчі зі Спортінгом (5:0);

, який записав на свій рахунок дубль та гольову передачу у виїзному матчі зі Спортінгом (5:0); півзахисник Зальцбурга Мохамед Камара, який зробив 74 відсотків точних передач у матчі з Баварією.

Результати перших матчів

Проголосувати за свого фаворита, а також дізнатись статистику претендентів можна на сайті УЄФА

У перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Реал (1:0), Ман Сіті розбив Спортінг (5:0), Зальцбург та Баварія розписали несподівану нічию (1:1), а Інтер поступився Ліверпулю (0:2).