Зальцбург – Баварія 1:1

Голи: Адаму, 21 – Коман, 90

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Зальцбург став першою командою з Австрії, яка вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє 24 канал. Спершу австрійці мали зіграти проти Ліверпуля.

Але через помилку результати жеребкування скасували й провели нове. За великих рахунком для Зальцбурга майже нічого не змінилося – Ліверпуль і Баварія приблизно рівні за силою команди.

Що Баварія, що Ліверпуль виграли всі 6 матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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У першому таймі Баварія загалом контролювала гру. Та це сталося тільки після того, як Зальцбург несподівано вийшов вперед на 21-й хвилині гри.

Гості з Мюнхена пропустили контратаку, внаслідок якої Адаму засмутив Ульрайха з меж штрафного.

Відео голу Адаму



Саме після цього Баварія забрала ініціативу, однак ні Коман, ні Сане, ні Гнабрі з Левандовським не змогли відновити паритет. Обидві команди давали одне одному створювати гострі моменти, через що гра здавалася динамічною та дивилися на одному подиху.

Камбек Баварії

У другому таймі Баварія вже тотально домінувала й Зальцбург залишився без м'яча. Найбільш небезпечно діяв Коман, який розривав лівий фланг, однак мюнхенцям ніяк не вдавалося забити гол.

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Ситуація для Баварії могла суттєво погіршитись на 80-й хвилині, коли Сане "привіз" скажену контратаку на власні ворота. Та господарям забракло досвіду, щоб реалізувати нагоду.

Контратака австрійців дещо притупила запал Баварії наприкінці матчу. Окрім того, серія замін збила темп гри, але це не допомогло Зальцбургу здобути історичну перемогу.

На 90-й хвилині навіс Павара у штрафний закінчився голом Комана: француз з близької відстані "розстріляв" голкіпера та вирвав для Баварії нічию.

Відео голу Комана

Важливо. Матч-відповідь між клубами відбудеться 8-го березня у Мюнхені.