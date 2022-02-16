Чемпіон Англії практично однією ногою забезпечив собі вихід до чвертьфіналу, проте фахівець незадоволений тим, що його підопічні покинули грати у другій половині зустрічі.

Як це було Манчестер Сіті розгромив Спортінг в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів: відео

"Ми добре захищалися і досягли неймовірного результату у матчі зі Спортінгом. Але ми маємо обов'язок як у гравців, так і тренерського штабу точно проаналізувати, як ми виступили індивідуально та колективно. Не лише результат", – почав наставник "містян".

Результат – мрія, але ми можемо виступити краще. Не лише в Лізі чемпіонів, а й у АПЛ ми завжди мало пропускаємо. Ми допускаємо так мало ударів у площину в кожній грі. Це важливо. Нас має турбувати мінімальна кількість моментів, які мали Спортінг. Я говорю, що ми не та команда, яка добре обороняється,

– заявив Гвардіола.

Важливо. Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко з'явився на полі на 60 хвилині зустрічі.

Манчестер Сіті – Спортінг: коротко про матч