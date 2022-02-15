Спортінг – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Марез, 7, Бернарду Сілва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлінг, 58

Манчестер Сіті вийшов з першого місця в групі, де серед суперників були ПСЖ, РБ Лейпциг та Брюгге. Спортінг посів друге місце в групі з Аяксом, Боруссією (Дортмунд) та Бешикташем.

У складі МанСіті виступають одразу троє португальців – Рубен Діаш, Жоау Канселу та Бернарду Сілва. Разом з бразильським воротарем Едерсоном, вони в різний час виступали за Бенфіку – головного конкурента Спортінга в Португалії.

Спортінг та МанСіті у 2012 році грали в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді за сумою двох матчів далі пройшов португальський клуб. наступним суперником Спортінга тоді став харківський Металіст.

На лівому фланзі оборони "містян" вийшов номінально центральний захисник Джон Стоунс. Українець Олександр Зінченко, який грає на цій позиції в клубі, залишився в запасі.

Перший матч в цьому сезоні Ліги чемпіонів Спортінг провів вдома, програвши Аяксу 1:5.

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Вже на сьомій хвилині арбітр був змушений використовувати VAR, коли Марез відправив м'яч у ворота. Все через можливий офсайд де Брюйне. Під час атаки Фоден пробив по воротах, але воротар відбив. М'яч майже на лінії поля підхопив де Брюйне. Він його скинув під удар Марезу, і алжирець вже забивав у порожні ворота.

Близько хвилин арбітри VAR переглядали цей епізод, і не зафіксували там офсайду. Тож гол було зараховано.

Відео голу Мареза



А на 17-й хвилині рахунок на табло вже був 0:2. Після подачі з кутового Бернардо Сілва був першим на підборі, і вирішив пробити в дотик. М'яч влетів над руками голкіпера, відбившись від перекладини.

Відео першого голу Сілви



Третій гол у матчі, який було забито на 32-й хвилині, показав наскільки вищий рівень у гравців МанСіті на фоні суперника. Марез у куті штрафного зумів утримати м'яч. А потім прострелив. М'яч пролетів повз трьох гравців Спортінга точно до Фодена. І вже Філ, в оточенні двох суперників, з близької відстані просто пробив у вільний кут воріт.

Відео голу Фодена



На перерву команди пішли за рахунку 0:4. Дубль оформив Сілва. Канселу зробив закидання на Стерлінга, який уник офсайду. А вже у штрафному він скинув під удар Сілві, який пробив по воротах. Правда в цьому епізоді йому допоміг рикошет від захисника. Тут варто відзначити, що навколо двох гравців МанСіті було одразу п'ятеро суперників, але завадити пробити по воротах вони не змогли.

Відео другого голу Сілви

Спортінг же за весь перший тайм лише одного разу пробив по воротах суперника. Хоча це, скоріш, був удар відчаю, коли на 38-й хвилині Гонсалвеш Педру вирішив пробити здалеку. Але м'яч пролетів вище воріт.

У другому таймі "побиття" Спортінга продовжилося. Правда гол, який забив Сілва на 50-й хвилині головою, пробивши в кут воріт під рукою голкіпера, не зарахували. Цього разу вже VAR був на стороні португальської команди.

Та на 58-й хвилині п'ятий гол таки влетів у ворота Спортінга. Гості запресингували гравців португальської команди на їх половині поля, м'яч потрапив до Стерлінга, який після зміщення ближче до центру, вирішив пробити. М'яч залетів у верхній дальній кут воріт.

Завдяки цьому голу Стерлінг вийшов на десяте місце у списку голеадорів "містян".

Відео голу Стерлінга



Вже після цього на поле вийшов Зінченко. Він замінив Стоунса та відправився на привичний лівий фланг оборони. І через декілька хвилин українець навіть пробив по воротах, заробивши кутовий. А потім проти нього сфолив Матеуш, заробивши жовту картку. Відтак він не зіграє в наступному матчі через дискваліфікацію.

До кінця матчу МанСіті було ближче до того, щоб забити ще один гол у ворота суперника, аніж Спортінг. Адже за всю гру господарі поля так і не спромоглися бодай один раз пробити в площину воріт Едерсона.

9 березня команди зіграють матч-відповідь в Манчестері. Навряд чи Спортінг буде мати шанс там здобути перемогу з таким рахунком, щоб вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів.