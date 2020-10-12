У Мінську на акції протесту був затриманий брат найвідомішої білоруської біатлоністки Дарії Домрачової Нікіта.

Факт затримання Нікіти підтвердила їх мама. Про це повідомляє Sport.tut.by.

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"Він подзвонив з чужого телефону своїй дружині і сказав, що везуть на Окрєстіна", – сказала мама. Інші деталі затримання їй не відомі.

Зазначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко називав Домрачеву своєю улюбленою біатлоністкою.