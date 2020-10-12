У Білорусі затримали брата Домрачевої, улюбленої біатлоністки Лукашенка
У Мінську на акції протесту був затриманий брат найвідомішої білоруської біатлоністки Дарії Домрачової Нікіта.
Факт затримання Нікіти підтвердила їх мама. Про це повідомляє Sport.tut.by.
Дивіться також: Лукашенко несподівано випустив двох опозиціонерів зі СІЗО
"Він подзвонив з чужого телефону своїй дружині і сказав, що везуть на Окрєстіна", – сказала мама. Інші деталі затримання їй не відомі.
Зазначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко називав Домрачеву своєю улюбленою біатлоністкою.
Що відбувається у Білорусі?
Після виборів президента, у яких оголосили перемогу Лукашенка з понад 80% голосів, у Білорусі розпочалися наймасштабніші протести в історії.
Люди виходять на вулиці ще з 9 серпня, аби висловити невдоволення владою. Та ж невдоволених не слухає, а натомість розганяє мітинги силою.