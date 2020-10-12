Президент України Володимир Зеленський не полишає надій провести в Україні велику спортивну подію – Олімпійські ігри або ж Чемпіонат світу з футболу. Цього разу він в партнери хоче взяти Польщу.

Про можливість проведення Олімпіади чи Чемпіонату світу з футболу спільно з Польщею Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві.

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Я впевнений, що між нашими країнами взагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї – у яких саме українських і польських містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу,

– заявив Зеленський.

Зеленський та Олімпіади

Володимир Зеленський не вперше згадує про можливість проведення в Україні Олімпійських ігор. Вперше це було у липні 2019 року. Тоді Зеленський заявляв про необхідність "розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор". За його словами, в Україні за три – чотири роки мали б розбудувати необхідну інфраструктуру, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Ще тоді голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вказав, що "наразі найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор".

Та вже в жовтні 2019 року Зеленський під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком запропонував, щоб обидві країни спільно провели Олімпіаду. Лукашенко сам перед тим був не проти провести ще одні великі спортивні події в країни. Адже перед тим влітку в Мінську відбулися II Європейські ігри.

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Пандемія коронавірусу відтіснила ідею про проведення Олімпіади в Україні на другий план. Та вже у вересні 2020 році міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Зеленський поставив перед ним завдання "привести Олімпіаду в Україну". Хоча для цього потрібно матеріально-технічна база, якою в Україні поки немає.

Проблема проведення Олімпіади в Україні

Найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році. Кожна з них вимагає інфраструктури. Відтак, чималих коштів. І немає гарантії, що проведення турніру окупиться. За останні 16 років таких випадків зафіксовано не було. А деякі турніри мали катастрофічні наслідки для економіки.

Для прикладу, на підготовку до літньої Олімпіади в Афінах у 2004 році було використано близько 14 мільярдів доларів. Прибутки ж не перевищили 1,78 мільярда доларів.

12,6 мільярда доларів склав бюджет Олімпіади-2020 в Токіо. Рекорд серед літніх Олімпіад утримує Лондон-2012 – 16,3 мільярда доларів.

Проблемою стає й інфраструктура. Якщо готелі, дороги, аеропорти ще використовуються, то більшість спортивних об'єктів занепадає. Так сталося і в Афінах, і в Ріо-де-Жанейро після 2016 року.

Щодо зимових Олімпійських ігор, то там теж необхідна інфраструктура, якої в України немає. А витрати не менші.