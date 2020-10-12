Матчі групового етапу Ліги чемпіонів за участю іспанських команд пройдуть без уболівальників через заборону влади країни.

Про це пише видання Marca. Таким чином, українські клуби "Шахтар" і "Динамо" зіграють відповідно проти "Реала" і "Барселони" при порожніх трибунах.

Дивіться також: Матч Реал – Шахтар пройде без глядачів: Мадрид закрили на карантин

Уряд Іспанії звернувся в листі до глави УЄФА Александера Чеферіна, в якому повідомив, що виключає можливість відкриття стадіонів для широкої публіки.

Чи не суперечить заборона рішенню УЄФА?

Раніше УЄФА дозволив допустити глядачів на матчі, які проходять під егідою європейської футбольної спілки. Втім стадіони не можуть бути заповненими більше як на 30%.

Втім УЄФА також зробив важливе уточнення щодо того, що саме місцева влада вирішує, чи дозволяти вболівальникам відвідувати стадіони.

До слова, нині під питанням є і домашні матчі українських команд у Лізі чемпіонів. Згідно з новим карантинним поділом, Київ, де грають і "Шахтар", і "Динамо", потрапив у помаранчеву карантинну зону.