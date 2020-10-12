"Лос-Анджелес Лейкерс" на чолі з Леброном Джеймсон стали чемпіонами НБА в цьому непростому сезоні, який переривався на кілька місяців через коронавірус.

Цієї ночі у Флориді "озерні" виграли шостий матч фіналу у "Маямі Хіт" 106:93 і завершили серію – 4:2. Для "Лейкерс" це 17 титул в історії, і за кількістю трофеїв вони наздогнали найтитулованіший клуб ліги "Бостон Селтікс", пише 24 канал.

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MVP фінальної серії

У вирішальному матчі найрезультативнішим гравцем став Леброн Джеймс. Лідер "Лейкерс" оформив тріпл-дабл – 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У підсумку Джеймс був визнаний MVP фінальної серії.

Форвард "Лейкерс" став першим в історії ліги гравцем, який визнавався MVP фінальної серії у складі трьох команд. Раніше Леброн вигравав титул і звання найціннішого гравця серії з "Маямі Хіт" і "Клівленд Кавальєрс". Тепер він 4-кратний чемпіон ліги.

Ще один дабл-дабл у "Лос-Анджелеса" оформив центровий Ентоні Девіс – 19 очок, 15 підбирань і 3 передачі. І для нього це перший титул в кар'єрі. Також Девіс зазначив, що в цьому році потрібно було перемогти заради легенди "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув в січні в результаті краху вертольота.

Лейкерс – Маямі Хіт відеоогляд матчу