Матч Шотландія – Україна відвідає близько 50 000 вболівальників

Збірна України 1 червня зіграє у матчі плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Відомо скільки українських вболівальників буде на трибунах.

Неймовірна атмосфера "Хемпден Парк"

Матч Шотландія – Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк". Саме тут збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.

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На півфінальному матчі відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна очікується 50 000 вболівальників. 3 000 з них – фани української збірної, враховуючи квитки, що були придбані не тільки в спеціальний український сектор "Хемпден Парк".

Сам стадіон розрахований на 52 063 глядачів.

Зустріч висвітлюватимуть 170 журналістів та 40 фотокореспондентів.

Шотландія – Україна: головне

Матч Україна – Шотландія відбудеться у середу, 1 червня. Початок гри о 21:45.

Наставник національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії. З тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

Також обидві команди визначилися з кольором форми. Збірна України вийде на поле у жовтому комплекті ігрової форми, голкіпер – у салатові.

Цікаво, що на стадіоні "Хемпден Парк" збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.

Раніше збірна України двічі зустрічалася з командою Шотландії.

11 жовтня 2006 року в Києві завдяки м’ячам Олександра Кучера та Андрія Шевченка (з пенальті) гору взяла наша команда – 2:0.

А 13 жовтня 2007 року у Глазго перемогли вже шотландці – 3:1. Єдиний м’яч у складі синьо-жовтих забив Андрій Шевченко.

Що сказав тренер напередодні матчу