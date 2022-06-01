Матч Шотландія – Україна відвідає близько 50 000 вболівальників
1 червня 2022 , 15:49
Джерело:УАФ
Збірна України 1 червня зіграє у матчі плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Відомо скільки українських вболівальників буде на трибунах.
Неймовірна атмосфера "Хемпден Парк"
Матч Шотландія – Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк". Саме тут збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.
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На півфінальному матчі відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна очікується 50 000 вболівальників. 3 000 з них – фани української збірної, враховуючи квитки, що були придбані не тільки в спеціальний український сектор "Хемпден Парк".
Сам стадіон розрахований на 52 063 глядачів.
Зустріч висвітлюватимуть 170 журналістів та 40 фотокореспондентів.
Шотландія – Україна: головне
- Матч Україна – Шотландія відбудеться у середу, 1 червня. Початок гри о 21:45.
- Наставник національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії. З тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.
- Також обидві команди визначилися з кольором форми. Збірна України вийде на поле у жовтому комплекті ігрової форми, голкіпер – у салатові.
- Цікаво, що на стадіоні "Хемпден Парк" збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.
- Раніше збірна України двічі зустрічалася з командою Шотландії.
- 11 жовтня 2006 року в Києві завдяки м’ячам Олександра Кучера та Андрія Шевченка (з пенальті) гору взяла наша команда – 2:0.
- А 13 жовтня 2007 року у Глазго перемогли вже шотландці – 3:1. Єдиний м’яч у складі синьо-жовтих забив Андрій Шевченко.
Що сказав тренер напередодні матчу
- Напередодні важливого матчу відбулася пресконференція за участі головного тренера Олександра Петракова та гравця національної команди Олександра Зінченка.
- Тренер прокоментував готовність своїх підопічних до гри, поділився думками по кадрові втрати суперників, а також пригадав, як мотивував гравців збірної України.
- Олександр не зміг стримати сліз під час своїх слів про війну в Україні.