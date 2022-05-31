Зінченко: Ми намагатимемося зробити українців щасливими
Журналістка запитала в Олександра про майбутній матч з шотландцями. Олександр не зміг стримати сліз під час своїх слів про війну.
До теми У нас своя війна – на футбольному полі, – Петраков про матч Шотландія – Україна
"У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася".
Але якщо говорити про футбол, то у нас теж є своя мрія – поїхати на чемпіонат світу та подарувати ці емоції українцям в цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують.
Не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч, але ми відчуємо їхню підтримку. Можна багато говорити, але ми повинні зробити це на полі. Ми намагатимемося зробити українців щасливими", – емоційно сказав Зінченко.
Зворушливе відео з пресконференції
Україна – Шотландія: головне
- 1 червня на національну команду очікує важливий поєдинок. Українці зіграють у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Гра розпочнеться о 21:45.
- Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.
- "Синьо-жовті" вже прибули до шотландського Глазго. До цього національна команда тренувалася у Словенії.
- Головний тренер національної команди Олександр Петраков також відповів на всі важливі питання журналістів. Зокрема, він прокоментував готовність своїх підопічних до гри, поділився думками по кадрові втрати суперників, а також пригадав, як мотивував гравців збірної України.