Петраков: Найважливіший матч на даному етапі мого життя

Національна команда прилетіла у Глазго на гру проти Шотландії. Матч плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня.

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Олександр Петраков розповів, як мотивував гравців збірної України напередодні важливого матчу.

"Дуже складно було (налаштувати – 24 канал). Хлопці думають про свої родини, як там вдома, про рідних, мати, тато, брати, сестри. Доводилося десь якось жартувати, говорити їм, що для нас своя війна – на футбольному полі. Було дуже важко. Хлопці – молодці, вони слухали, вони готувалися. Ми підходимо до гри в гарному настрої, скажімо так", – сказав наставник національної команди.

За словами Петракова, матч проти Шотландії є найскладнішим у його тренерській кар'єрі.

Так, на цьому рівні, це найважливіший матч на даному етапі мого життя. Що я казатиму гравцям перед грою? Це внутрішня, скажімо так, кухня. Це в роздягальні, це святе. Що я буду говорити, це непотрібно нікому знати, не ображайтеся,

– зазначив тренер "синьо-жовтих".

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Шотландський захисник Ендрю Робертсона, який виступає за Ліверпуль пропустить матч проти українців.

"У збірній Шотландії є кому замінити цих гравців, як і в нас. Це національна збірна. Там добра команда, там добрі виконавці. Думаю, це не вплине на гру", – заявив Петраков.

Наставник збірної України оцінив фізичну підготовку своїх підопічних.

Ми грали тільки три матчі, у нас так вийшло, що зіграли тільки три товариські матчі. Як будуть виглядати гравці –подивимося завтра,

– додав керманич "синьо-жовтих"

Зверніть увагу! Матч Україна – Шотландія відбудеться 1 червня. Початок гри о 21:45. Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.