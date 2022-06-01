Збірні обрали кольори у яких виступатимуть 1 червня
Стало відомо, в якій формі зіграють Україна та Шотландія у півфіналі відбору ЧС-2022. Національна команда вийде на поле у жовтому комплекті ігрової форми, голкіпер – у салатові.
До теми Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії
Форма збірної України / Фото УАФ
Шотландці зіграють у синій формі, воротар – у помаранчевій.
Форма збірної Шотландії / Фото УАФ
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії. З тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.
Шотландія – Україна: головне про матч
- Національна команда 31 травня прибула до Глазго. Саме на стадіоні "Хемпден Парк" збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.
- Напередодні матчу Шотландія – Україна відбулася пресконференція за участі головного тренера "синьо-жовтих"Олександра Петракова та гравця національної команди Олександра Зінченка.
- Наставник розповів про складнощі підготовки, а саме – налаштування футболістів на гру. Оскільки кожен із футболістів стурбований ситуацією у своїй країні.
- Петраков оцінив підготовку своїх підопічних до важливого матчу. Він назвав поєдинок проти Шотландії найважливішим у його житті.
- Олександр Зінченко під час пресконференції не стримав емоцій, коли говорив про війну у своїй рідній країні.
- Збірна України тренувалася до матчу проти шотландців у словенському Брдо.