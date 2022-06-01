Збірні обрали кольори у яких виступатимуть 1 червня

Стало відомо, в якій формі зіграють Україна та Шотландія у півфіналі відбору ЧС-2022. Національна команда вийде на поле у жовтому комплекті ігрової форми, голкіпер – у салатові.

До теми Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії


Форма збірної України / Фото УАФ

Шотландці зіграють у синій формі, воротар – у помаранчевій.


Форма збірної Шотландії / Фото УАФ

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії. З тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

Шотландія – Україна: головне про матч

  • Національна команда 31 травня прибула до Глазго. Саме на стадіоні "Хемпден Парк" збірна України обіграла збірну Швеції на Євро-2020.
  • Напередодні матчу Шотландія – Україна відбулася пресконференція за участі головного тренера "синьо-жовтих"Олександра Петракова та гравця національної команди Олександра Зінченка.
  • Наставник розповів про складнощі підготовки, а саме – налаштування футболістів на гру. Оскільки кожен із футболістів стурбований ситуацією у своїй країні.
  • Петраков оцінив підготовку своїх підопічних до важливого матчу. Він назвав поєдинок проти Шотландії найважливішим у його житті.
  • Олександр Зінченко під час пресконференції не стримав емоцій, коли говорив про війну у своїй рідній країні.
  • Збірна України тренувалася до матчу проти шотландців у словенському Брдо.