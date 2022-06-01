Невероятная атмосфера "Хэмпден Парк"

Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк". Именно здесь сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.

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На полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина ожидается 50 000 болельщиков. 3 000 из них – фаны украинской сборной, учитывая билеты, приобретенные не только в специальный украинский сектор "Хэмпден Парк".

Сам стадион рассчитан на 52 063 зрителя.

Встречу будут освещать 170 журналистов и 40 фотокорреспондентов.

Шотландия – Украина: главное

Матч Украина – Шотландия состоится в среду, 1 июня. Начало игры в 21:45.

Наставник национальной команды Александр Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч против Шотландии. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Также обе команды определились с цветом формы. Сборная Украины выйдет на поле в желтом комплекте игровой формы, голкипер – в салате.

Интересно, что на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.

Ранее сборная Украины дважды встречалась с командой Шотландии.

11 октября 2006 года в Киеве благодаря мячам Александра Кучера и Андрея Шевченко (с пенальти) верх взяла наша команда – 2:0.

А 13 октября 2007 в Глазго победили уже шотландцы - 3:1. Единственный мяч в составе сине-желтых забил Андрей Шевченко.

Что сказал тренер в преддверии матча