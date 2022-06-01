Невероятная атмосфера "Хэмпден Парк"
Матч Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк". Именно здесь сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.
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На полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина ожидается 50 000 болельщиков. 3 000 из них – фаны украинской сборной, учитывая билеты, приобретенные не только в специальный украинский сектор "Хэмпден Парк".
Сам стадион рассчитан на 52 063 зрителя.
Встречу будут освещать 170 журналистов и 40 фотокорреспондентов.
Шотландия – Украина: главное
- Матч Украина – Шотландия состоится в среду, 1 июня. Начало игры в 21:45.
- Наставник национальной команды Александр Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч против Шотландии. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.
- Также обе команды определились с цветом формы. Сборная Украины выйдет на поле в желтом комплекте игровой формы, голкипер – в салате.
- Интересно, что на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.
- Ранее сборная Украины дважды встречалась с командой Шотландии.
- 11 октября 2006 года в Киеве благодаря мячам Александра Кучера и Андрея Шевченко (с пенальти) верх взяла наша команда – 2:0.
- А 13 октября 2007 в Глазго победили уже шотландцы - 3:1. Единственный мяч в составе сине-желтых забил Андрей Шевченко.
Что сказал тренер в преддверии матча
- В преддверии важного матча состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Александра Петракова и игрока национальной команды Александра Зинченко.
- Тренер прокомментировал готовность своих подопечных к игре, поделился мнениями по кадровым потерям соперников, а также вспомнил, как мотивировал игроков сборной Украины.
- Александр не смог сдержать слез во время своих слов о войне на Украине.