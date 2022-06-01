Поза списком Лунін, Попов та Сікан

Стала відома офіційна заявка збірної України на матч з Шотландією у півфіналі відбору ЧС-2022. До заявки на важливий поєдинок потрапили 23 гравці.

До теми За їх спиною вся країна: анонс матчу України проти Шотландії у битві за ЧС-2022

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

Список збірної України на гру з Шотландією:

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник.

Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков.

Нападники: Яремчук, Довбикю

Шотландія – Україна: головне

  • Національна команда прибула до шотландського Глазго 31 травня. До цього у "синьо-жовтих" був тренувальний збір у Словенії.
  • У рамках підготовки національна команда провела три товариські матчі. Першим суперником українців була Боруссія Менхенгладбах, де українці здобули перемогу – 1:2.
  • Другий товариський матч "синьо-жовті" зіграли проти італійської Емполі, гра закінчилась з рахунком 1:3 на користь українців. Останній поєдинок проти хорватської Рієки закінчився мировою – 1:1.
  • 26 травня команда провела двосторонню гру. Матч був наближеним до офіційного, гравці дотрималися всіх почестей. Поєдинок завершився бойовою нічиєю – 1:1.
  • Напередодні важливого матчу відбулася пресконференція за участі головного тренера Олександра Петракова та гравця національної команди Олександра Зінченка.
  • Наставник розповів про складнощі підготовки, а саме – налаштування футболістів на гру. Оскільки кожен із футболістів стурбований ситуацією у своїй країні.
  • Петраков оцінив підготовку своїх підопічних до важливого матчу. Він назвав поєдинок проти Шотландії найважливішим у його житті.
  • Олександр Зінченко під час пресконференції не стримав емоцій, коли говорив про війну у своїй рідній країні.