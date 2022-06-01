Поза списком Лунін, Попов та Сікан
Стала відома офіційна заявка збірної України на матч з Шотландією у півфіналі відбору ЧС-2022. До заявки на важливий поєдинок потрапили 23 гравці.
До теми За їх спиною вся країна: анонс матчу України проти Шотландії у битві за ЧС-2022
Із тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.
Список збірної України на гру з Шотландією:
Воротарі: Бущан, Пятов, Різник.
Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко.
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков.
Нападники: Яремчук, Довбикю
Шотландія – Україна: головне
- Національна команда прибула до шотландського Глазго 31 травня. До цього у "синьо-жовтих" був тренувальний збір у Словенії.
- У рамках підготовки національна команда провела три товариські матчі. Першим суперником українців була Боруссія Менхенгладбах, де українці здобули перемогу – 1:2.
- Другий товариський матч "синьо-жовті" зіграли проти італійської Емполі, гра закінчилась з рахунком 1:3 на користь українців. Останній поєдинок проти хорватської Рієки закінчився мировою – 1:1.
- 26 травня команда провела двосторонню гру. Матч був наближеним до офіційного, гравці дотрималися всіх почестей. Поєдинок завершився бойовою нічиєю – 1:1.
- Напередодні важливого матчу відбулася пресконференція за участі головного тренера Олександра Петракова та гравця національної команди Олександра Зінченка.
- Наставник розповів про складнощі підготовки, а саме – налаштування футболістів на гру. Оскільки кожен із футболістів стурбований ситуацією у своїй країні.
- Петраков оцінив підготовку своїх підопічних до важливого матчу. Він назвав поєдинок проти Шотландії найважливішим у його житті.
- Олександр Зінченко під час пресконференції не стримав емоцій, коли говорив про війну у своїй рідній країні.