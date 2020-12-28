Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер не виступить на Australian Open-2021. 20-кратний чемпіон турнірів серії Гренд Слем, куди входить Australian Open, пропустить Відкритий чемпіонат Австралії, який перенесений на лютий.

Про те, що Федерер не виступить у Мельбурні, заявив багаторічний агент швейцарця Тоні Годсік. Про це повідомляє AP.

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Федерер вирішив не ризикувати

39-річний Федерер пропустив практично весь сезон-2020 через травму, отриману саме на Australian Open-2020. Щоб уникнути рецидиву травми Федерер пропустить турнір у 2021 році.

Роджер вирішив не грати на Australian Open-2021. За останні пару місяців він домігся значних успіхів у відновленні коліна і фізпідготовки. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі кращий для нього варіант – повернутися до змагань після Australian Open,

– йдеться у заяві Годсіка.

Повідомляється, що команда Федерера обговорить турніри, що проходять в кінці лютого, та почне планувати календар на залишок сезону.

До уваги. Востаннє Федерер пропускав Australian Open у 1998 році. Тоді він виступав на юніорському турнірі. У 1999-му швейцарець грав у кваліфікації, а з 2000-го – постійно виступав в основній сітці. Федерер 6 разів вигравав турнір у Мельбурні. Вімблдон залишається єдиним Гренд Слемом, який Роджер не пропускав після початку професійної кар'єри.

Що відомо про травму Федерера

У Федерера травма коліна, про яку стало відомо на Australian Open-2020. Швейцарець вийшов у півфінал і попри біль відіграв весь поєдинок проти Новака Джоковича. Федерер ніколи не знімався з матчів.

Згодом Роджер повідомив, що повернеться на корт влітку через операцію. Однак швейцарцю довелося зробити ще одну операцію. Федерера вже бачили під час тренувань на корті.

Australian Open-2021 пройде 8-21 лютого.