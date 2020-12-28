Роджер Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998 року
Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер не виступить на Australian Open-2021. 20-кратний чемпіон турнірів серії Гренд Слем, куди входить Australian Open, пропустить Відкритий чемпіонат Австралії, який перенесений на лютий.
Про те, що Федерер не виступить у Мельбурні, заявив багаторічний агент швейцарця Тоні Годсік. Про це повідомляє AP.
Варте уваги Роджер Федерер встановив черговий дивовижний рекорд
Федерер вирішив не ризикувати
39-річний Федерер пропустив практично весь сезон-2020 через травму, отриману саме на Australian Open-2020. Щоб уникнути рецидиву травми Федерер пропустить турнір у 2021 році.
Роджер вирішив не грати на Australian Open-2021. За останні пару місяців він домігся значних успіхів у відновленні коліна і фізпідготовки. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі кращий для нього варіант – повернутися до змагань після Australian Open,
– йдеться у заяві Годсіка.
Повідомляється, що команда Федерера обговорить турніри, що проходять в кінці лютого, та почне планувати календар на залишок сезону.
Що відомо про травму Федерера
У Федерера травма коліна, про яку стало відомо на Australian Open-2020. Швейцарець вийшов у півфінал і попри біль відіграв весь поєдинок проти Новака Джоковича. Федерер ніколи не знімався з матчів.
Згодом Роджер повідомив, що повернеться на корт влітку через операцію. Однак швейцарцю довелося зробити ще одну операцію. Федерера вже бачили під час тренувань на корті.
Поділитися новиною
-
Вісім нокдаунів за п'ять раундів: The Ring назвав найкращий бій 2020 року – відео24 грудня 2020 , 18:02
-
З пивом та вином: як Мілевський відсвяткував повернення в УПЛ26 грудня 2020 , 09:54
-
Українки підкорили США: Левченко, Магучіх та Бех-Романчук – найкращі легкоатлетки 2020-го року23 грудня 2020 , 16:27